У російському Бєлгороді пролунали вибухи

Місцева влада заявила про роботу ППО
В ніч на 17 січня у російському місту Бєлгород було чутно вибухи.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.
Він заявив, що за попередніми даними руйнувань та постраждалих не виявлено.
"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань і постраждалих немає", - повідомив Губернатор.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні в ніч на 17 січня пролунали гучні вибухи. Повідомляється, що вибухів було кілька.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала Київ із ЗРК С-400 новим типом ракет.
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