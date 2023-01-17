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У російському Бєлгороді пролунали вибухи

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У російському Бєлгороді пролунали вибухи

Місцева влада заявила про роботу ППО

В ніч на 17 січня у російському місту Бєлгород було чутно вибухи. 

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

Він заявив, що за попередніми даними руйнувань та постраждалих не виявлено.

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. За попередніми даними відомо, що руйнувань і постраждалих немає", - повідомив Губернатор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні в ніч на 17 січня пролунали гучні вибухи. Повідомляється, що вибухів було кілька.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала Київ із ЗРК С-400 новим типом ракет.

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Дата публікації
Перегляди
1217
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