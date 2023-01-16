17 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 17 січня, в православному календарі день пам’яті преподобного Феоктиста. Заснував обитель в Сицилії та став її ігуменом. Його монастир став прихистком для великої кількості ченців, які втекли від переслідувань іконоборців. Помер приблизно 800 року.

В народі на честь преподобного святкують свято Феоктистів день.

Церковне свято 17 січня — день пам'яті мученика Зосима

Зосима Кілікійський, якого ще називали Пустельником, був старцем, який жив у IV столітті. Якось правитель Дометіан помітив, як Зосим ласкаво розмовляє з дикими звірами, що зібралися навколо нього. Особа старця його так зацікавила, що він почав розпитувати про нього та його життя в пустелі. Зосим йому розповів, що сповідує християнство, а тому намагається жити подалі від язичників.

Правителю було цікаво, чому Зосим так вправно розмовляє з дикими звірами і ті навіть не нападають на нього. Тому він наказав його заарештувати, а потім піддав страшним тортурам. Побиття старець не витримав і помер від ран.

Прикмети 17 січня

Народні прикмети 17 січня / Фото: Pexels

багато снігу на деревах означає, що для бджолярів рік буде вдалим;

чисте небо і повний місяць до повені;

безхмарне небо вказує на затяжні морози;

червона зоря на вітер.

Що завтра не можна робити

Люди поверталися від 17 січня до роботи, закінчувалися майже всі свята та розваги. Попереду лише був Водохресний Святвечір і Богоявлення Господнє, але ці дні проводили у молитвах та спокої. Не вато підслуховувати та підглядати. Також Церква забороняє сваритися і лаятися.

Що можна робити завтра

Цього дня наші предки завжди ставили на стіл мед. З нього готували різноманітні ласощі. Починали готуватися до Водохресного Святвечора. Наприклад, на Закарпатті замішували тісто, робили хрести на одвірках.

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