17 января – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 17 января, в православном календаре — день памяти преподобного Феоктиста. Основал обитель в Сицилии и стал ее игуменом. Его монастырь стал убежищем для большого количества монахов, сбежавших от преследований иконоборцев. Умер примерно в 800 году.

В народе в честь преподобного празднуют праздник Феоктистов день.

Церковный праздник 17 января — день памяти мученика Зосима

Зосим Киликийский, которого еще называли Пустынником, был старцем, жившим в IV веке. Как-то правитель Дометиан заметил, как Зосим ласково разговаривает с собравшимися вокруг него дикими зверями. Лицо старца его так заинтересовало, что он стал расспрашивать о нем и его жизни в пустыне. Зосим ему рассказал, что исповедует христианство, а потому пытается жить подальше от язычников.

Правителю было интересно, почему Зосим так ловко разговаривает с дикими зверями и те даже не нападают на него. Поэтому он приказал его арестовать, а затем подверг страшным пыткам. Избиения старец не выдержал и умер от ран.

Приметы 17 января

Народные приметы 17 января / Фото: Pexels

много снега на деревьях — для пчеловодов год будет удачным;

чистое небо и полнолуние — к наводнению;

безоблачное небо — к затяжным морозам;

красная звезда — к ветру.

Что завтра нельзя делать

Люди возвращались с 17 января к работе, заканчивались почти все праздники и развлечения. Впереди был только Крещенский Святвечер и Богоявление Господне, но эти дни проводили в молитвах и покое. Не стоит подслушивать и подсматривать. Церковь также запрещает ругаться и ссориться.

Что можно делать завтра

В этот день наши предки всегда ставили на стол мед. Из него готовили разнообразные лакомства. Начинали готовиться к Крещенскому Святвечеру. Например, на Закарпатье замешивали тесто, делали кресты на дверных косяках.

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