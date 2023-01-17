МИД Нидерландов призвал предоставить Украине больше оружия

В Нидерландах заявили, что после начала войны в Украине весь мир перевернулся с ног на голову

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что Запад должен поставлять больше оружия Украине, чтобы оно могло победить Россию на поле боя.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Гааге с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

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“Совершенно ясно, что, несмотря ни на что, единственный способ действительно разрешить этот конфликт – это выиграть его на поле боя. Поэтому нужно больше оружия, мы должны смотреть в глаза. Если мы ограничим наши усилия, все, что мы сделали до этого времени, будет сведено на нет”, — сказал министр.

Он отметил, что после начала войны в Украине весь мир перевернулся с ног на голову.

“Война вернулась на европейскую землю, и этот мир горит в огне. Кроме войны и кризиса в Украине мы видим горячие точки по всему миру, мы видим энергетический кризис, мы видим изменения климата и эрозию демократии”, — сказал Гукстра.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды выделят более 25 млн евро в поддержку Вооруженных сил Украины.

Кроме того, ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется, что Нидерланды поддержат идею создания специального трибунала по рассмотрению дел о преступлениях российской федерации против Украины.

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