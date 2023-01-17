МЗС Нідерландів закликало надати Україні більше зброї

У Нідерландах заявили, що після початку війні в Україні весь світ перевернувся з ніг на голову

Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що Захід має постачати більше зброї Україні, щоб вона могла перемогти Росію на полі бою.

Про це він сказав на спільній пресконференції в Гаазі з німецькою колегою Анналеною Бербок.

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“Абсолютно ясно, що, незважаючи ні на що, єдиний спосіб дійсно вирішити цей конфлікт — це виграти його на полі бою. Тому потрібно більше зброї, ми повинні дивитися правді в очі. Якщо ми обмежимо наші зусилля, все, що ми зробили до цього часу, буде зведено нанівець”, - сказав міністр.

Він зазначив, що після початку війні в Україні весь світ перевернувся з ніг на голову.

“Війна повернулася на європейську землю, і цей світ палає у вогні. Окрім війни та кризи в Україні, ми бачимо гарячі точки по всьому світу, ми бачимо енергетичну кризу, ми бачимо зміни клімату і ерозію демократії”, - сказав Гукстра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди виділять понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України.

Крім того, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сподівається, що Нідерланди підтримають ідею створення спеціального трибуналу з розгляду справ про злочини російської федерації проти України.

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