В Таиланде раненый слон растоптал репортера

Мужчина скончался в больнице.

В Таиланде дикий слон набросился на фотографировавшего его журналиста и затоптал.

Об этом сообщает издание Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Чантхабури. 46-летний фотокорреспондент местной газеты KomChadLuek Паринья Кесаратхикул снимал работу ветеринаров Департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда, оказывавших помощь слону. Животное серьезно пострадало во время потасовки с родственниками.

Раненому слону решили ввести антибиотик. Когда один из сотрудников департамента выстрелил в животное дротиком с лекарством, слон запаниковал, бросился на находившегося рядом с ним репортера и нанес ему тяжелые травмы. Кесаратхикула успели доставить в больницу, но мужчина скончался.

Напомним, трагедией едва не обернулась попытка двух маляров закрасить трещину на наружной стене высотки в Таиланде. Жительница дома разозлилась, что ее не предупредили о технических работах — просто отрезала им одну из вспомогательных веревок.

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