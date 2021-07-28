100-килограммовая акула прокусила ногу сотруднику океанариума (видео)

Мужчину доставили в больницу.

В Таиланде 55-летнего сотрудника океанариума Бонтема Синсуру укусила 100-килограммовая акула.

Об этом пишет издание Mirror.

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Трех хищников переселяли в океанариум из-за сильного отлив. Синсуру (на видео он в красной кофте) сел на голову одной акуле, чтобы контролировать ее движения. Но акула запаниковала и прокусила мужчине ногу.

Коллеги помогли ему выбраться из воды. Мужчину доставили в больницу и наложили швы на рваные раны.

"Это могло произойти из-за того, что акула его "узнала": когда мы проводили ей сердечно-легочную реанимацию и вставляли в пасть кислородную трубку. А потом случилось это", — рассказал Манас Конгсри, коллега пострадавшего.

Напомним, на Северном острове Новой Зеландии акула напала на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и она скончалась на месте.

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