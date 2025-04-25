Встреча Путина и Уиткоффа: первые подробности

Переговоры продолжались три часа и касались вопроса войны в Украине и не только / © Associated Press

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В Москве состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом, которая длилась около трех часов.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают росСМИ.

По его словам, переговоры носили конструктивный характер и затрагивали широкий круг вопросов, включая ситуацию в Украине.

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«Встреча Путина с Уиткоффом была очень конструктивной, длилась более трех часов, обсуждалось возможное возобновление прямых переговоров между РФ и Украиной», — сообщил Ушаков.

По его словам, разговор также способствовал сближению позиций России и США не только по украинскому вопросу, но и по другим направлениям.

Напомним, при приветствии с Путиным Уиткофф с широкой улыбкой пожал ему руку и сказал: «Так рад вас видеть».