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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Встреча Путина и Уиткоффа: первые подробности

Подробности относительно диалога между сторонами пока не разглашаются.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Переговоры продолжались три часа и касались вопроса войны в Украине и не только

Переговоры продолжались три часа и касались вопроса войны в Украине и не только / © Associated Press

В Москве состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом, которая длилась около трех часов.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают росСМИ.

По его словам, переговоры носили конструктивный характер и затрагивали широкий круг вопросов, включая ситуацию в Украине.

«Встреча Путина с Уиткоффом была очень конструктивной, длилась более трех часов, обсуждалось возможное возобновление прямых переговоров между РФ и Украиной», — сообщил Ушаков.

По его словам, разговор также способствовал сближению позиций России и США не только по украинскому вопросу, но и по другим направлениям.

Напомним, при приветствии с Путиным Уиткофф с широкой улыбкой пожал ему руку и сказал: «Так рад вас видеть».

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