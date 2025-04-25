Сколько кофеина содержится в зеленом чае / © Associated Press

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Издание Real Simple рассказало, какие бывают виды зеленого чая, сколько в нем кофеина, от чего это зависит и когда лучше его пить, чтобы получить максимум пользы и не испортить сон.

Что такое зеленый чай

Зеленый чай — это не просто модный напиток, а традиционный эликсир молодости, происходящий из листьев растения Camellia sinensis. В отличие от черного чая, зеленый не проходит процесс ферментации.

сохраняет больше антиоксидантов,

имеет более мягкий вкус,

содержит меньше кофеина, чем кофе или черный чай.

Зеленый чай помогает бороться со стрессом, улучшает работу мозга и даже способствует профилактике серьезных болезней — от сердечно-сосудистых до некоторых видов рака. Но обо всем по очереди.

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Сколько кофеина содержится в зеленом чае

Чашка зеленого чая (240 мл) содержит в среднем от 30 до 50 мг кофеина. Это гораздо меньше, чем в чашке кофе (80–100 мг), но достаточно, чтобы оказать легкий бодрящий эффект — без «тремора рук» и без резкого падения энергии, как это бывает после кофе.

Интересно: зеленый чай обеспечивает примерно 8–10% максимально рекомендованной дневной дозы кофеина (400 мг для взрослого человека).

От чего зависит содержание кофеина в зеленом чае

Количество кофеина в чашечке зеленого чая может варьироваться. Ключевые факторы, влияющие на это:

Тип чая:

Матча — рекордсмен по содержанию кофеина (до 88 мг на порцию), поскольку употребляется в виде порошка из целых листьев. Сенча — японский зеленый чай средней крепости, может содержать до 75 мг. Пакетированный зеленый чай обычно содержит меньше кофеина, чем листовой.

Время заваривания: дольше настаиваете чай — больше кофеина высвобождается.

Температура воды: чем горячее вода (особенно более 80°C), тем активнее экстрагируется кофеин.

Возраст листьев: молодые листья имеют более высокое содержание кофеина, чем старые.

Преимущества зеленого чая для здоровья

Зеленый чай — это не просто вкусный напиток, а настоящее сокровище для организма:

Антиоксиданты . Зеленый чай богат катехинами — мощным антиоксидантным веществом, которое помогает бороться со свободными радикалами, поддерживает иммунитет и может предотвращать появление раковых клеток.

Улучшение работы мозга. Благодаря сочетанию кофеина и аминокислоты L-теанина зеленый чай стимулирует мозг, повышает концентрацию и помогает избежать тревожности.

Сердце здоровья. Регулярное употребление зеленого чая способствует снижению уровня «плохого» холестерина, уменьшению АД и укреплению сосудов.

Контроль веса. Катехины и кофеин могут улучшить метаболизм и способствовать воспалению жира во время физических нагрузок.

Когда лучше пить зеленый чай

Утром или днем — чтобы мягко проснуться, активизировать ум и не перегрузить нервную систему.

Вечером — осторожно. Если вы чувствительны к кофеину, лучше выбрать декофеинизированный зеленый чай. Он сохраняет антиоксиданты, но не влияет на сон.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли пить зеленый чай каждый день? Да! 2-3 чашки в день — это абсолютно безопасно и даже полезно для большинства взрослых.

Можно ли детям зеленый чай? Детям лучше предлагать бескофеиновые травяные чаи (например, ромашку или мяту). Зеленый чай в небольших количествах иногда допускается для подростков, но с осторожностью.

Стоит ли отказываться от кофе в пользу зеленого чая? Не обязательно. Но если вы ищете более мягкий, сбалансированный способ получить энергию, зеленый чай — отличный вариант.

Зеленый чай — это не просто альтернатива кофе, а источник покоя, энергии и долголетия. Благодаря мягкому влиянию кофеина и насыщенному составу антиоксидантов, он может стать вашим ежедневным ритуалом заботы о себе.