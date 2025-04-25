Зустріч Путіна та Віткоффа: перші подробиці

Переговори тривали три години та торкалися питання війни в Україні й не лише / © Associated Press

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У Москві відбулася зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним та Стівом Віткоффом, яка тривала близько трьох годин.

Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передають росЗМІ.

За його словами, переговори мали конструктивний характер і торкалися широкого кола питань, зокрема ситуації в Україні.

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«Зустріч Путіна з Віткоффом була дуже конструктивною, тривала понад три години, обговорювалося можливе відновлення прямих переговорів між РФ і Україною», — повідомив Ушаков.

За його словами, розмова також сприяла зближенню позицій Росії та США не тільки щодо українського питання, але й з інших напрямків.

Нагадаємо, під час привітання з Путіним Віткофф з широкою усмішкою потис йому руку і сказав: «Такий радий вас бачити».