Зеленский прибыл на Филиппины, где встретится с президентом Маркосом

Визит Зеленского в Филиппины не был анонсирован заранее.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Филиппин Манилы, где провел встречу с филиппинским коллегой Бонгбонгом Маркосом.

Об этом информирует PNA.

Издание сообщает, что основной целью визита Зеленского является проведение переговоров по участию региональных лидеров в организованном Швейцарией глобальном мирном саммите.

Сообщается, что он прибыл в Манилу после выступления на форуме Шангри-Ла в Сингапуре и был под строжайшей охраной.

Издание сообщает, что Зеленский не смог лично встретиться на полях форума с президентом Филиппин, поэтому решил лично посетить Манилу, чтобы пригласить Маркоса поучаствовать в саммите в Швейцарии.

Обе страны были категоричны в своих высказываниях по Китаю на оборонном форуме в Сингапуре, где присутствовали представители многих стран, в том числе США и КНР.

Переговоры проходили на фоне бурных войн в Газе и Украине, а также растущей напряженности и соперничества за влияние между Соединенными Штатами и Китаем в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отказалась участвовать в Саммите мира в Швейцарии.

Кроме того, ранее Зеленский заявлял, что некоторые государства помогают РФ в попытке сорвать саммит мира в Швейцарии.

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