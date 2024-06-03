Астрологический прогноз на 3 июня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда общение с окружающими людьми необходимо сократить до минимума – оно чревато продолжительными и неприятными конфликтами.

Символ дня: Трясина.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: жадеит, желтый нефрит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, которые нужно лечить по уже назначенной врачом схеме.

Питание дня: можно голодать и поститься.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно удобрять растения, а также бороться с вредителями.

Магия и мистика дня: можно изготавливать обереги с использованием целебных трав.

Сны дня: сны нынешней ночи характеризуют личность человека – из их сюжета можно многое понять о се6е самом.

Табу дня: нужно бороться с рассеянностью и невнимательностью.

Цитата дня: «Пусть силы зла запутаются на пути к вашему дому» (Джордж Карлин).