Астрологічний прогноз на 3 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли спілкування з оточенням необхідно скоротити до мінімуму – воно загрожує тривалими та неприємними конфліктами.

Символ дня: трясовина.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: блакитний, синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: жадеїт, жовтий нефрит.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань, які потрібно лікувати за призначеною лікарем схемою.

Харчування дня: можна голодувати та постувати.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна удобрювати рослини, а також боротися зі шкідниками.

Магія та містика дня: можна виготовляти обереги з використанням цілющих трав.

Сни дня: сни нинішньої ночі характеризують особистість людини — з їх сюжету можна багато чого зрозуміти про се6е самого.

Табу дня: треба боротися з неуважністю.

Цитата дня: «Нехай сили зла заплутаються на шляху до вашої оселі» (Джордж Карлін).