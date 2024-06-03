Зеленський прибув до Філіппін, де зустрінеться з президентом Маркосом

Візит Зеленського до Філіппін не був анонсований заздалегідь.
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Філіппін Маніли, де провів зустріч з філіппінським колегою Бонгбонгом Маркосом.
Про це інформує PNA.
Видання повідомляє, що основною метою візиту Зеленського є проведення переговорів щодо участі регіональних лідерів в організованому Швейцарією глобальному Мирному саміті.
Повідомляється, що він прибув до Маніли після виступу на форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі і був під суворою охороною.
Видання повідомляє, що Зеленський не зміг особисто зустрітися на полях форуму із президентом Філіппін, тому вирішив особисто відвідати Манілу, щоб запросити Маркоса взяти участь у саміті у Швейцарії.
Обидві країни були категоричні у своїх висловлюваннях щодо Китаю на оборонному форумі в Сінгапурі, де були присутні представники багатьох країн, зокрема США та КНР.
Переговори проходили на тлі бурхливих війн у Газі та Україні, а також зростаючої напруженості та суперництва за вплив між Сполученими Штатами та Китаєм в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія відмовилась брати участь у Саміті миру у Швейцарії.
Крім того, ми раніше Зеленський заявляв, що деякі держави допомагають РФ у спробі зірвати саміт миру у Швейцарії.
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