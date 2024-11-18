Врач создал самый большой рисунок в мире площадью 1004 квадратных метра – фото

Нигерийский врач превратил свою страсть к искусству в рекордный подвиг, создав самый большой в мире рисунок.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Гигантское произведение искусства Фолы Дэвида-Толарамы, созданное на поле стадиона "Моболаджи Джонсон Арена" в Лагосе, является посланием его родной стране, отражающим ее разнообразную культуру.

Его площадь составляет 1004,7 метра в квадрате, что соответствует площади 3,8 теннисных кортов.

Врач создал самый большой рисунок в мире / Фото: Guinness World Records

31-летний мужчина создал рисунок под названием "Единство разнообразия", используя водостойкие маркеры на огромном холсте на стадионе на 5 000 мест в течение нескольких дней.

Новый самый большой в мире рисунок изображает гигантскую карту Нигерии с изображениями разных народов и культурной иконографией регионов страны.

Врач создал самый большой рисунок в мире / Фото: Guinness World Records

"Нигерия – многокультурная страна. Я хотел создать что-то, что бы говорило об этом", — сказал Дэвид-Толарам. "Прежде чем приступить к созданию рисунка, я совершил путешествие по своей стране, чтобы лично познакомиться с разными культурами, и именно этот опыт я принес на стадион, чтобы создать этот рисунок".

Врач создал самый большой рисунок в мире / Фото: Guinness World Records

Напомним, мужчина круглогодично вырезал самую длинную в мире полоску бумаги из одного листа А4. Он экспериментировал с современными техниками и инструментами.

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