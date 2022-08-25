Часть Черкасс оказалась в темноте: что произошло

Вечером четверга, 25 августа, часть Черкасс осталась без света из-за аварии на высоковольтных линиях.

По информации специалистов, авария повлекла за собой обесточивание 11 трансформаторных подстанций.

Об этом сообщает местное издание со ссылкой на "Черкассыоблэнерго".

Отмечается, что света нет в микрорайоне "Зеленая". Там произведено аварийное отключение.

"В 20.50 произошла авария на высоковольтных линиях. Произошло обесточивание 11 трансформаторных подстанций. Наши специалисты ищут, где есть повреждения", — рассказали в "Черкассыоблэнерго".

Специалисты обещают возобновить электроснабжение в ближайшее время.

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