Часть Черкасс оказалась в темноте: что произошло

Вечером четверга, 25 августа, часть Черкасс осталась без света из-за аварии на высоковольтных линиях.
По информации специалистов, авария повлекла за собой обесточивание 11 трансформаторных подстанций.
Об этом сообщает местное издание со ссылкой на "Черкассыоблэнерго".
Отмечается, что света нет в микрорайоне "Зеленая". Там произведено аварийное отключение.
"В 20.50 произошла авария на высоковольтных линиях. Произошло обесточивание 11 трансформаторных подстанций. Наши специалисты ищут, где есть повреждения", — рассказали в "Черкассыоблэнерго".
Специалисты обещают возобновить электроснабжение в ближайшее время.
Читайте также:
- "Как бы от всего этого свалить": оппозиционер передал настроения в правительстве России по поводу войны в Украине
- Путин не отказался от полного увлечения Украины: США узнали, что задумал кровавый "фюрер"
- "Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу": Зеленский рассказал, как будет происходить увольнение Украины