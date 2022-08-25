Зеленский предупредил о "самом сложном в истории зимнем сезоне"

Из-за российского газового шантажа цены на газ в Европе 24-25 августа уже превысили уровень 3300 долларов за тысячу кубометров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Эта российская антиевропейская политика носит действительно разрушительный характер, но в стратегической перспективе – для самой России. Не будет больше такого игрока на энергорынке Европы, как Россия", – отметил он.

По словам Зеленского, актуальная ситуация очень опасная, очень острая. Но большинство европейских стран подошли к энергетической проблематике очень ответственно и делают все, чтобы адаптироваться, чтобы защититься.

"Если кто-то там в России думает, что этой зимой поставит на колени Европу в целом, или Украину, или другие отдельные страны, то это провальный расчет. Я считаю, что Европа достаточно прочная, чтобы исправить ошибки прошлого, чтобы стать независимой от российской энергосистемы, российских энергоносителей и чтобы не уступать шантажу энергетических террористов из "Газпрома", – добавил президент.

Он отметил, что Украина тесно координирует действия с партнерами и в этих вопросах – в вопросах энергетики. Правительство Украины, наши государственные компании делают все, чтобы Украина была готова пройти этот зимний сезон.

"Он действительно будет самым сложным в нашей истории. И мы сейчас в таких обстоятельствах, когда уже понятно, что враг не достигнет своих целей, но еще нужно время, еще нужны усилия, чтобы российский расчет сломался, чтобы они проиграли и в этом. Мы должны выдержать это время и приложить все необходимые усилия вместе с партнерами. И так будет", — добавил он.

Напомним, после того, как Москва сократила поставки энергоносителей в ЕС, Норвегия взяла на себя лидерство в поставках природного газа в Европу.

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