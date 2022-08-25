Частина Черкас опинилася у темряві: що сталося

Ввечері четверга, 25 серпня, частина Черкас залишилася без світла через аварію на високовольтних лініях.
За інформацією фахівців, аварія спричинила знеструмлення 11 трансформаторних підстанцій.
Про це повідомляє місцеве видання з посилання на "Черкасиобленерго".
Зазначається, світла немає у мікрорайоні "Зелена". Там здійснено аварійне відключення.
"О 20.50 cталася аварія на високовольтних лініях. Відбулось знеструмлення 11 трансформаторних підстанцій. Наразі наші фахівці шукають, де є пошкодження", - розповіли у "Черкасиобленерго".
Фахівці обіцяють відновити електропостачання найближчим часом.
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