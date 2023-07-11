Данилов сообщил о "ключевом" дне саммита НАТО в Вильнюсе

Секретарь СНБО высказался по поводу номера 33, по которому Украина может войти в Альянс.

Второй день, 12 июля, саммита НАТО в Вильнюсе станет знаковым для Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона 11 июля.

Он отметил, что 11 июля, сегодня, президент Украины Владимир Зеленский будет встречаться, основной темой которых станет членство Украины в НАТО.

"Прежде всего, я бы хотел, чтобы мы с вами дождались официальных позиций, официальных документов... На сегодняшний день окончательное решение, окончательный вариант еще не выбран. Завтра будет один из ключевых дней. Сегодня еще у президента нашей страны будут встречи с этим поводу. В любом случае, наша страна рано или поздно будет членом Альянса, это норма нашей Конституции", – отметил Данилов.

Как он сказал, Украина будет двигаться к вступлению в НАТО и "никуда не будет обращаться с этого пути". Данилов назвал его сложным и непростым.

"Украина будет членом НАТО. Мы бы очень хотели, чтобы цифра 33 была закреплена за нашей страной. Именно под таким номером, чтобы мы вошли в этот Альянс, который тогда позволит нам спокойнее чувствовать себя с таким агрессивным, непредсказуемым соседом"", – добавил он.

Напомним, на саммите НАТО Украина получит мощную поддержку, включая путь вступления в Альянс, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Также лидер США Джо Байден заявил, что страны-члены НАТО согласовали общую позицию по интеграции Украины в оборонный альянс.

А посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулионис заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля.

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