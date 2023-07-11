Данілов повідомив про "ключовий" день саміту НАТО у Вільнюсі

Секретар РНБО висловився щодо номеру 33, за яким Україна може увійти до Альянсу.

Другий день, 12 липня, саміту НАТО у Вільнюсі, стане знаковим для України.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону 11 липня.

Він зазначив, що 11 липня, сьогодні, президент України Володимир Зеленський матиме зустрічі,основною темою яких стане членство України в НАТО.

"Перше за все я би хотів, щоб ми з вами дочекалися офіційних позицій, офіційних документів... На сьогоднішній день остаточне рішення, остаточний варіант ще не вибраний. Завтра буде один із ключових днів. Сьогодні ще у президента нашої країни будуть зустрічі з цього приводу. В будь-якому випадку, наша країна рано чи пізно буде членом Альянсу, це норма нашої Конституції", – зазначив Данілов.

Як він сказав, Україна рухатиметься до вступу в НАТО і "нікуди не звертатиме з цього шляху". Данілов назвав його складним і непростим.

"Україна буде членом НАТО. Ми б дуже хотіли, щоби цифра 33 була закріплена за нашою країною. Саме під таким номером, щоб ми увійшли в цей Альянс, який тоді дасть нам можливість набагато спокійніше почувати себе з таким доволі агресивним, непередбачуваним сусідом"", – додав він.

Нагадаємо, на саміті НАТО Україна отримає потужну підтримку, включно зі шляхом вступу до Альянсу, заявив держаний секретар США Ентоні Блінкен.

Також лідер США Джо Байден заявив, що країни-члени НАТО узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до оборонного Альянсу.

А ось посол Литви в НАТО Дейвидас Матуліоніс заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

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