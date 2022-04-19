Добродетель онлайн: почему не стоит распространять посты о "все очень плохо"

Так вы помогаете врагу сеять панику, ведь противник пытается демотивировать украинцев.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и Офис добродетели НАПК в рамках проекта "Добродетельность онлайн" информируют, как преодолеть тотальный пессимизм во время войны.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.
Не распространяйте посты в стиле "все очень плохо, мы проигрываем, но нам об этом не говорят".
Так вы помогаете врагу сеять панику, ведь противник пытается демотивировать украинцев.
"Помните! ВСУ сильны. Граждане сильны. Президент и государство сильны. Мы стоим. Мы не отдадим свою территорию и независимость", — говорится в сообщении.
Сейчас любой правильный поступок украинца, в частности, в цифровом пространстве, приближает Украину к победе.
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