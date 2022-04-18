Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 18 апреля: список

В РФ якобы "обнаружили факт совершения бактериологического терроризма против детей в ОРЛО в 2020 году".
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 18 апреля.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
- В ходе доклада на заседании Комиссии по расследованию деятельности биолабораторий в Украине вице-спикер госдумы РФ заявила, что они якобы "обнаружили факт совершения бактериологического терроризма против детей в ОРЛО в 2020 году". Предостерегаем: это фейк
- Российские СМИ опубликовали вырванные из публикации экс-президента Чешской Республики Клауса для чешского издания "iDNES" слова: "Теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам, но не служит ли эта любовь только ширмой, скрывающей "ненависть к России". Предостерегаем: это – манипуляция!
- Российские пропагандисты заявили, что "США уже передали Киеву более трети собственных запасов ракет для противотанковых комплексов Javelin, а Германия и Канада уже исчерпали возможности для предоставления военной помощи". Предостерегаем: это – дезинформация!
"Остановим инфотеррор", — говорится в сообщении.
Читайте также: