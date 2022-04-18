Зеленский рассказал о переговорах со странами об восстановлении Украины

Переговоры также проводятся с международными финансовыми институтами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об восстановлении украинских городов после войны.

В видеообращении 18 апреля политик отметил, что правительство ведет переговоры о поддержке программы восстановления Украины со странами на двустороннем уровне, а также с международными финансовыми институтами.

"Конечно, будем по максимуму привлекать глобальный бизнес. Но мы заинтересованы прежде всего в том, чтобы рабочие места и добавленная стоимость создавалась в Украине. Поэтому локализация будет и дальше важными для нас процессами", – отметил глава государства.

Напомним, Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Литвы и премьерами Болгарии и Хорватии. Президент отметил, что страны скоординируют действия, чтобы усилить ответственность России за войну.

"Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно": обращение Зеленского за 18 апреля

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