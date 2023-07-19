Как правильно заморозить абрикосы: целиком, половинками, с сахаром

Как заморозить ягоды в морозильной камере целыми и без косточек, с сахаром и без - в материале ТСН.ua.

Рассказываем, как правильно заморозить абрикосы, чтобы сохранить их вкусовые и целебные свойства.

Абрикос - не только вкуснейший, но и целебный фрукт. Он пригодится тем, кто пытается похудеть, ведь 100 г мякоти содержат всего 45 ккал. Помимо низкой калорийности, абрикос - это еще антиоксидант и комплекс витаминов, отличное средство для выведения холестерина. Именно замораживание позволяет сохранить целебные свойства свежей ягоды до следующего сезона.

Особенности заморозки абрикосов

Иногда хозяйки жалуются на то, что замороженные абрикосы при хранении в холодильнике начинают темнеть. Причина этого в ферментации, которая происходит из-за медленного замораживания ягод. Потемневшая мякоть теряет привлекательный съедобный вид, вкусовые качества, а также витамин С. После размораживания фрукт теряет форму, мякоть превращается в кашицу.

Избежать этой неприятности помогает шоковая заморозка - замораживать нужно быстро при максимально низкой температуре. На производстве это делают при -50° С. Максимум современных бытовых морозильных камер - это -24° С. Этого хватает для качественного сохранения урожая в течение нескольких сезонов.

Абрикосы можно замораживать целиком, с косточками, половинками, можно порезать кубиками. Можно замораживать в виде пюре с добавлением сахара или без него.

Хранить замороженные абрикосы следует в пакетах, пищевых пластмассовых лотках. Желательно сортировать объемами, необходимыми для разового употребления. Повторно размороженный продукт не отправляют в морозильную камеру.

Как заморозить абрикосы целыми

Замороженные с косточками абрикосы используют для приготовления компотов.

Целые абрикосы промыть и просушить.

Выложить фрукты один рядом с другим на поддон и заморозить.

После того, как фрукты замерзнут, станут "стеклянными", расфасовать в пакеты или лотки и снова положить в морозильную камеру.

Как заморозить абрикосы половинками

Абрикосы промыть и просушить.

Удалить косточки, разделить абрикосы на половинки.

Выложить фрукты на поддон, поставить в морозильную камеру для быстрой заморозки.

После того, как фрукты замерзнут, расфасовать в пакеты и снова положить в морозильную камеру.

Как заморозить абрикосы с сахаром в виде пюре

Абрикосы помыть, очистить от косточек.

Взбить блендером абрикосы с сахаром или без него до состояния пюре.

Полученное пюре расфасовать и заморозить.

Сахар при замораживании не является консервантом, его количество изменяет только вкус, но не влияет на сохранность продукта. Поэтому добавлять его можно по вкусу.

Как заморозить абрикосы в сиропе

Замороженные таким образом абрикосы обычно используются для начинки к выпечке. Сироп выходит естественным путем из сахара и сока плодов.

Абрикосы промыть и высушить, удалить косточки.

Половинки абрикоса разложить, пересыпая сахаром, оставить до появления сиропа.

Готовую массу разложить по лоткам и отправить на замораживание.

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