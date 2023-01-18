Канада дополнительно передаст Украине 200 бронемашин Senator: детали

Эта помощь оценивается более чем в 90 миллионов долларов.

Сегодня, 18 января, министр обороны Канады Анита Ананд во время своего визита в Киев сообщила, что ее страна передаст Украине 200 бронированных машин Senator.

Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

"Этот новый пакет военной помощи является ответом на конкретный запрос Украины на эти машины, которые закупаются у канадской компании Roshel. Эта помощь оценивается более чем в 90 миллионов долларов и выделяется в рамках дополнительной военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года", — говорится в сообщении.

Бронетранспортеры Senator – оснащенные современными, лучшими в своем классе технологиями, и на них можно легко установить оружие. Эти БТРы позволяют безопасно транспортировать персонал и оборудование, а также проводить медицинскую эвакуацию.

О передаче Украине БТР министер обороны Канады сообщила вместе со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, с которым она провела двустороннюю встречу.

Известно, что во время встречи стороны обсудили, как Канада может Украине в ее в неотложных оборонных нуждах. В то же время министр Резников поблагодарил Канаду за более 1 миллиарда долларов военной помощи, выделенной Украине от февраля 2022 года. В эту помощь входит зенитно-ракетная система NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 бронированных машин боевой поддержки, противотанковое вооружение, гаубицы M777 и боеприпасы к ним, а также многое другое.

Машина имеет стальной кузов и стекло, способное выдерживать выстрелы из 50-калиберного оружия. Senator также имеет взрывозащищенный кузов и может выдержать подрыв гранаты или мины. Шины автомобиля имеют систему Run Flat с подкачкой на ходу.

Автомобиль оснащен системой, которая может противодействовать химическим, биологическим, радиологическим атакам, генерируя чистый воздух внутри герметичной кабины.

Напомним, вчера, 17 ноября, стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отправляется в двухдневную поездку в США и Канаду, во время которой он будет убеждать союзников предоставить Украине больше боевых средств.

К слову, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство его страны всегда пытается прислушаться к запросам Украины о военной помощи для защиты страны от российских агрессоров, но пока не готово передавать танки Leopard 2.

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