Канада додатково передасть Україні 200 бронемашин Senator: деталі

Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів.

Сьогодні, 18 січня, міністерка оборони Канади Аніта Ананд під час свого візиту у Києві повідомила, що її країна передасть Україні 200 броньованих машин Senator.

Про це повідомляється на сайті канадського уряду.

"Цей новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний запит України на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Roshel. Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів і виділяється в рамках додаткової військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів доларів, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Бронетранспортери Senator – легко маневрені та адаптовані. Вони оснащені найсучаснішими, найкращими у своєму класі технологіями, і на них можна легко встановити зброю. Ці БТРи дозволяють безпечно транспортувати персонал і обладнання, а також здійснювати медичну евакуацію.

Про передачу Україні БТР канадська міністерка повідомила разом зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, з яким вона провела двосторонню зустріч.

Відомо, що під час зустрічі сторони обговорили, як Канада може допомогти Україні у її нагальних оборонних потребах. Водночас міністр Резніков подякував Канаді за понад 1 мільярд доларів військової допомоги, виділеної Україні від лютого 2022 року. Ця допомога містить зенітно-ракетну систему NASAMS з відповідними боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкове озброєння, гаубиці M777 та боєприпаси до них, а також багато іншого.

Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї. Senator також має вибухозахищений кузов, тож він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобіля мають систему Run Flat з підкачкою на ходу.

Автомобіль обладнано системою, котра може протидіяти хімічним, біологічним, радіологічним атакам, генеруючи чисте повітря усередині герметичної кабіни.

Нагадаємо, вчора, 17 листопада, стало відомо, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вирушає у дводенну поїздку до США та Канади, під час якої він переконуватиме союзників надати України більше бойових засобів.

До слова, раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд його країни завжди намагається дослухатись до запитів України щодо військової допомоги для захисту країни від російських агресорів, але поки не готовий передавати танки Leopard 2.

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