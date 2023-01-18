МИД Финляндии закрывает свое представительство в одном из городов России

Решение не влияет на работу посольства России в Финляндии.

Министерство иностранных дел Финляндии решило временно закрыть мурманское отделение при генеральном консульстве в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщается на сайте МИД Финляндии.

"Временное закрытие офиса означает приостановку работы на время. По оценке Министерства иностранных дел, в Финляндии пока нет необходимости содержать офис в Мурманске, поскольку основные задачи офиса значительно сократились. При необходимости операцию можно перезапустить позже", — говорится в сообщении.

Офис в Мурманске был основан в 1992 году. Сфера его миссии была сосредоточена на вопросах иммиграции, двусторонних контактах и содействии региональному и трансграничному сотрудничеству.

"Решение МИД касается только мурманского офиса. Другие представительства Финляндии в России продолжат работу. В северо-западном российском регионе Финляндия имеет главное консульство в Санкт-Петербурге и офис при нем в Петрозаводске. Решение не влияет на работу посольства России в Финляндии", — добавили в МИД Финляндии.

Напомним, в Беларуси "мониторят" украинцев, работающих в госструктурах режима Лукашенко.

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