Уточнены данные ГСЧС о трагедии в Броварах: сообщается об одном погибшем ребенке

Травмировано 25 человек, из них 11 детей, госпитализированы в больницы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям утонила данные о трагедии в Броварах под Киевом.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Так, по состоянию на 15:00 на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту.

"Травмовано 25 человек (из них 11 детей), которые госпитализированы в больницы (информация уточняется)", — говорится в сообщении.

В настоящее время ГСЧСовцы проводят поисково-спасательные работы в здании детского сада.

Напомним, утром 18 января в Броварах на Киевщине рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет. Первоначально сообщалось о 17 погибших.

В катастрофе погибло высшее руководство МВД: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

Среди погибших также заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко и фотограф МВД Николай Анацкий.