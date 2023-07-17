Когда собирать лук и как это правильно делать

Признаки, по которым можно определить, что нужно собирать лук, способы ускорения его созревания
Как любой другой овощ, лук важно не только вырастить, но и собрать, правильно хранить.
Если лук убрать слишком рано, лук не созреет, не покроется сухими чешуйками, которые защитят его от грибков и влаги. Такой лук будет плохо храниться. Поздняя уборка также нежелательна, особенно если летом будут идти обильные дожди – избыток влаги будет способствовать гниению овощей.
Когда собирать лук в Украине
Срок хранения лука зависит от многих факторов – особенности сорта лука, времени его посадки, погодных условий, отличающихся из года в год, от особенностей агротехники.
Поэтому, например, лук порей из-за более длительного вегетационного периода собирают позже, чем другие виды лука, лук, посаженный под зиму — раньше ярового лука.
В зависимости от этих факторов лук в Украине собирают с конца июля до начала сентября. Обычно лук созревает через 70-80 дней после посадки.
По каким признакам определить, что пора собирать лук
- Цвет перьев лука изменяется, на листьях появляются желтые вкрапления или листья массово желтеют.
- Часть луковицы между перьями и головкой теряет упругость, шейка луковицы размягчается.
- Перья и листья ложатся, склоняются к земле из-за потери упругости шейки луковицы.
- Однако пожелтение листьев и то, что он склоняется к земле, может быть признаком болезни. Поэтому важно проверить, выросла ли луковица до нормального размера.
- Наружные чешуйки луковицы подсыхают, приобретают золотистый, белый или фиолетовый оттенки, в зависимости от сорта.
Если лук нужно собрать раньше установленного срока, как ускорить его созревание
- Полностью прекратить полив, а для защиты от осадков накрыть лук плёнку.
- Не дождавшись, когда перья лягут, вручную «положить» перья, осторожно подогнув их к земле.
- Обнажить луковицу, слегка ее раскопав.
- Подорвать корневую систему расшатыванием луковицы.
Как правильно собирать лук
- Собирать лук нужно в тёплый, солнечный день.
- Если земля очень плотная, то следует подрыть каждую луковицу вилами или другим удобным инструментом.
- Выдергивать лук следует руками, по одной головке. Если взять сразу несколько, можно оборвать стебель или повредить луковицу.
- Очищать лук от земли нужно вручную, нельзя отскребать почву острым инструментом или ударять головки друг о друга.
- Поврежденные луковицы для хранения не подходят, их нужно использовать в ближайшее время. Луковицы с признаками гниения, поврежденные вредителями, лучше сразу уничтожить.
- После уборки лук оставляют подсохнуть на грядке.
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