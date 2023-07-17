Когда собирать лук и как это правильно делать

Признаки, по которым можно определить, что нужно собирать лук, способы ускорения его созревания

Как любой другой овощ, лук важно не только вырастить, но и собрать, правильно хранить.

Если лук убрать слишком рано, лук не созреет, не покроется сухими чешуйками, которые защитят его от грибков и влаги. Такой лук будет плохо храниться. Поздняя уборка также нежелательна, особенно если летом будут идти обильные дожди – избыток влаги будет способствовать гниению овощей.

Когда собирать лук в Украине

Срок хранения лука зависит от многих факторов – особенности сорта лука, времени его посадки, погодных условий, отличающихся из года в год, от особенностей агротехники.

Поэтому, например, лук порей из-за более длительного вегетационного периода собирают позже, чем другие виды лука, лук, посаженный под зиму — раньше ярового лука.

В зависимости от этих факторов лук в Украине собирают с конца июля до начала сентября. Обычно лук созревает через 70-80 дней после посадки.

По каким признакам определить, что пора собирать лук

Цвет перьев лука изменяется, на листьях появляются желтые вкрапления или листья массово желтеют.

Часть луковицы между перьями и головкой теряет упругость, шейка луковицы размягчается.

Перья и листья ложатся, склоняются к земле из-за потери упругости шейки луковицы.

Однако пожелтение листьев и то, что он склоняется к земле, может быть признаком болезни. Поэтому важно проверить, выросла ли луковица до нормального размера.

Наружные чешуйки луковицы подсыхают, приобретают золотистый, белый или фиолетовый оттенки, в зависимости от сорта.

Если лук нужно собрать раньше установленного срока, как ускорить его созревание

Полностью прекратить полив, а для защиты от осадков накрыть лук плёнку.

Не дождавшись, когда перья лягут, вручную «положить» перья, осторожно подогнув их к земле.

Обнажить луковицу, слегка ее раскопав.

Подорвать корневую систему расшатыванием луковицы.

Как правильно собирать лук

Собирать лук нужно в тёплый, солнечный день.

Если земля очень плотная, то следует подрыть каждую луковицу вилами или другим удобным инструментом.

Выдергивать лук следует руками, по одной головке. Если взять сразу несколько, можно оборвать стебель или повредить луковицу.

Очищать лук от земли нужно вручную, нельзя отскребать почву острым инструментом или ударять головки друг о друга.

Поврежденные луковицы для хранения не подходят, их нужно использовать в ближайшее время. Луковицы с признаками гниения, поврежденные вредителями, лучше сразу уничтожить.

После уборки лук оставляют подсохнуть на грядке.

Читайте также: