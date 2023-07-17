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Когда собирать лук и как это правильно делать

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
2 мин
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Когда собирать лук и как это правильно делать

Когда собирать лук

Признаки, по которым можно определить, что нужно собирать лук, способы ускорения его созревания

Как любой другой овощ, лук важно не только вырастить, но и собрать, правильно хранить.

Если лук убрать слишком рано, лук не созреет, не покроется сухими чешуйками, которые защитят его от грибков и влаги. Такой лук будет плохо храниться. Поздняя уборка также нежелательна, особенно если летом будут идти обильные дожди – избыток влаги будет способствовать гниению овощей.

Когда собирать лук в Украине

Срок хранения лука зависит от многих факторов – особенности сорта лука, времени его посадки, погодных условий, отличающихся из года в год, от особенностей агротехники.

Поэтому, например, лук порей из-за более длительного вегетационного периода собирают позже, чем другие виды лука, лук, посаженный под зиму — раньше ярового лука.

В зависимости от этих факторов лук в Украине собирают с конца июля до начала сентября. Обычно лук созревает через 70-80 дней после посадки.

По каким признакам определить, что пора собирать лук

  • Цвет перьев лука изменяется, на листьях появляются желтые вкрапления или листья массово желтеют.
  • Часть луковицы между перьями и головкой теряет упругость, шейка луковицы размягчается.
  • Перья и листья ложатся, склоняются к земле из-за потери упругости шейки луковицы.
  • Однако пожелтение листьев и то, что он склоняется  к земле, может быть признаком болезни. Поэтому важно проверить, выросла ли луковица до нормального размера.
  • Наружные чешуйки луковицы подсыхают, приобретают золотистый, белый или фиолетовый оттенки, в зависимости от сорта.

Если лук нужно собрать раньше установленного срока, как ускорить его созревание

  • Полностью прекратить полив, а для защиты от осадков накрыть лук плёнку.
  • Не дождавшись, когда перья лягут, вручную «положить» перья, осторожно подогнув их к земле.
  • Обнажить луковицу, слегка ее раскопав.
  • Подорвать корневую систему расшатыванием луковицы.

Как правильно собирать лук

  • Собирать лук нужно в тёплый, солнечный день.
  • Если земля очень плотная, то следует подрыть каждую луковицу вилами или другим удобным инструментом.
  • Выдергивать лук следует руками, по одной головке. Если взять сразу несколько, можно оборвать стебель или повредить луковицу.
  • Очищать лук от земли нужно вручную, нельзя отскребать почву острым инструментом или ударять головки друг о друга.
  • Поврежденные луковицы для хранения не подходят, их нужно использовать в ближайшее время. Луковицы с признаками гниения, поврежденные вредителями, лучше сразу уничтожить.
  • После уборки лук оставляют подсохнуть на грядке.

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Дата публикации
Просмотры
183
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