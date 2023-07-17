Коли збирати цибулю та як це правильно робити

Ознаки, за якими можна визначити, що час збирати цибулю, способи прискорення її дозрівання

Як будь-який інший овоч, цибулю важливо не лише виростити, а й вчасно зібрати, правильно зберігати.

Якщо цибулю прибрати занадто рано, цибулина не визріє, не покриється сухими лусочками, що захистять її від грибків та вологи. Така цибуля буде погано зберігатися. Пізнє прибирання також небажане, особливо якщо літом будуть йти рясні дощі -- надлишок вологи сприятиме гниттю овочу.

Коли збирати цибулю в Україні

Термін зберіганні цибулі залежить від багатьох факторів - особливості сорту цибулі, часу її садіння, погодних умов, які різняться з року в рік, від особливостей агротехніки.

Тому, наприклад, цибулю порей через довший вегетаційний період збирають пізніше, ніж інші види цибулі, цибулю, посаджену під зиму -- раніше ярої цибулі.

Залежно від цих факторів цибулю в Україні збирають з кінця липня і до початку вересня. Зазвичай цибуля дозріває через 70-80 днів після садіння.

За якими ознаками визначити, що час збирати цибулю

Колір пір’я цибулі змінюється, на листах з'являються жовті вкраплення або листя масово жовтіють.

Частина цибулини між пір'ям і головкою втрачає пружність, шийка цибулини розм'якшується.

Пір'я та листя вилягають, схиляються до землі через втрату пружності шийки цибулини.

Проте пожовтіння листя та її вилягання може бути ознакою хвороби. Тому важливо перевірити, чи виросла цибулина до нормального розміру.

Зовнішні лусочки цибулини підсихають, набувають золотистого, білого або фіолетового відтінку, залежно від сорту.

Якщо цибулю потрібно зібрати раніше встановленого терміну, як прискорити її дозрівання

Повністю припинити полив, а для захисту від опадів накрити цибулю плівку.

Не дочекавшись, коли пір'я ляже, вручну «покласти» пір'я, обережно підігнувши їх до землі.

Оголити цибулину, злегка її розкопавши.

Підірвати кореневу систему розхитуванням цибулини.

Як правильно збирати цибулю

Збирати цибулю потрібно в теплий, сонячний день.

Якщо земля дуже щільна, то слід підкопати кожну цибулину вилами або іншим зручним інструментом.

Висмикувати цибулю слід руками, по одній голівці. Якщо брати зразу декілька, можна обірвати стебло або пошкодити цибулину.

Очищати цибулю від землі потрібно вручну, не можна відшкрябати ґрунт гострим інструментом або ударяти головки одна об одну.

Пошкоджені цибулини для зберігання не підходять, їх потрібно використати для споживання найближчим часом. Цибулини з ознаками гниття, пошкоджені шкідниками краще зразу знищити.

Після збирання цибулю залишають підсохнути на грядці.

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