У Черкасах онук жорстоко вбив свою бабусю через телефон

У Черкасах 21-річний онук розправився зі своєю бабусею через бажання заволодіти її мобільним телефоном. Він завдав їй до 15 ударів ножем, жінка померла на місці.

Про це повідомила поліція регіону.

Правоохоронці з’ясували, що під час сімейного конфлікту онук з ножем накинувся на бабусю через бажання заволодіти її майном - мобільним телефоном, заради наживи.

"Літній жінці зловмисник завдав до 15 ударів ножем, від яких потерпіла померла на місці”, - розповів очільник відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров’я особи слідчого відділу Черкаського райуправління поліції Іван Марченко.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство з корисливих мотивів.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Донеччині чоловік зарізав жінку та її доньку.

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