Закрили три станції метро у Києві: що сталося

В Києві змінили рух поїздів на одній із гілок метрополітену.

Як повідомляють у КМДА, станції метро "Сирець", "Дорогожичі", "Лукʼянівська" тимчасово зачинені для пасажирів. У Київському метрополітені зазначають, що рух поїздів "зеленою" лінією метро організовано між станціям "Золоті ворота"-"Червоний хутір". Цілу годину рух три станції метро не працювали.

Після цього в КМДА повідомили, що рух поїздів та роботу станцій відновлено. Причин закриття станцій офіційно не називають. Хоча у соціальних мережах пишуть, що у тунелі між станціями "Сирець", та "Дорогожичі" начебто сталося задимлення. Але у ДСНС Києва кажуть, що їх підрозділи на місце НП не викликали та не залучали.

Як стало відомо ТСН.ua з власних джерел причина зупинки роботи станцій, пов’язана зі зб’єм у роботі електрообладнання, а саме через коротке замикання. Офіційно цього поки не коментують ні в метрополітені, ні в КМДА.

Нагадаємо, у у Києві три станції метро не працюють через задимлення в тунелі.

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