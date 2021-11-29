Лежал на путях: в Херсонской области поезд раздавил парня

Лежал на путях: в Херсонской области поезд раздавил парня

Полиция разыскивает свидетелей происшествия.

В Новой Каховке недалеко от одного из железнодорожных переездов произошла трагедия: 19-летний парень погиб под поездом. Полиция устанавливает все происшествия.

Об этом говорится на странице полиции Херсонской области в Facebook.

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Оперативники, осмотревшие место инцидента, установили, что парень лежал на путях, когда на него наехал поезд. Полицейским удалось установить личность погибшего. Им оказался местный 19-летний житель.

По этому факту полиция начала уголовное производство и разыскивает свидетелей происшествия.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, вблизи железнодорожной станции "Одесса-Застава I" на мужчину наехал пассажирский поезд, от полученных травм он скончался.

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