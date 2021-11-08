В Одессе трамвай раздавил мужчину

Водитель пытался избежать столкновения.
В Одессе на Люстдорфской дороге мужчина попытался перейти трамвайный путь в неустановленном для этого месте и погиб под колесами трамвая.
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одессэлектротранс".
Трамвай двигался в направлении Старосенной площади. Водитель, по данным пресс-службы, применил звуковой сигнал и экстренное торможение.
Однако столкновения избежать не удалось – мужчина получил травмы и погиб. На месте работала следственно-оперативная группа.
Напомним, вблизи железнодорожной станции "Одесса-Застава I" на мужчину наехал пассажирский поезд, от полученных травм он скончался.
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