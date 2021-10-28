В Одессе подорожает стоимость проезда в троллейбусах и трамваях: когда и насколько

Новые тарифы в Одессе начнут действовать с 1 ноября.
С 1 ноября в Одессе поднимутся цены на проезд в троллейбусах и трамваях. Новые тарифы утвердил сегодня, 28 октября, исполком горсовета.
Об этом пишет местное издание "Думская".
Если рассчитаться наличными, проезд будет стоить 8 грн., безналичными — 7 грн.
Фуникулер подорожает до 10 грн.
Кроме того, вырастет стоимость постоянных проездных билетов.
"Сейчас тарифы на проезд в городском пассажирском электротранспорте Одессы установлены еще в 2018 году, а стоимость постоянных проездных — на уровне тарифов 2016 года. Повышение тарифов обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на оплату труда, тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги", – пояснили в мэрии.
Ранее стало известно, что в сентябре проезд в маршрутках Одессы подорожал до 10 грн.