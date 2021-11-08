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В Одесі трамвай розчавив чоловіка

В Одесі трамвай розчавив чоловіка

dozorro.org

Водій намагався уникнути зіткнення.

В  Одесі на Люстдорфській дорозі чоловік спробував перейти трамвайну колію у невстановленому для цього місці й загинув під колесами трамвая. 

Проце повідомили в пресслужбі КП "Одеселектротранс".

Трамвай рухався в напрямку Старосінної площі. Водій, за даними пресслужби, застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування. 

Однак зіткнення уникнути не вдалося - чоловік отримав травми та загинув. На місці працювала слідчо-оперативна група. 

Нагадаємо, поблизу залізничної станції "Одеса-Застава I" на чоловіка наїхав пасажирський потяг, від отриманих травм він помер.

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