В Одесі трамвай розчавив чоловіка

Водій намагався уникнути зіткнення.

В Одесі на Люстдорфській дорозі чоловік спробував перейти трамвайну колію у невстановленому для цього місці й загинув під колесами трамвая.

Проце повідомили в пресслужбі КП "Одеселектротранс".

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Трамвай рухався в напрямку Старосінної площі. Водій, за даними пресслужби, застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування.

Однак зіткнення уникнути не вдалося - чоловік отримав травми та загинув. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, поблизу залізничної станції "Одеса-Застава I" на чоловіка наїхав пасажирський потяг, від отриманих травм він помер.

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