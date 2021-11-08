В Одесі трамвай розчавив чоловіка

Водій намагався уникнути зіткнення.
В Одесі на Люстдорфській дорозі чоловік спробував перейти трамвайну колію у невстановленому для цього місці й загинув під колесами трамвая.
Проце повідомили в пресслужбі КП "Одеселектротранс".
Трамвай рухався в напрямку Старосінної площі. Водій, за даними пресслужби, застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування.
Однак зіткнення уникнути не вдалося - чоловік отримав травми та загинув. На місці працювала слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, поблизу залізничної станції "Одеса-Застава I" на чоловіка наїхав пасажирський потяг, від отриманих травм він помер.
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