Лежав на коліях: у Херсонській області потяг розчавив хлопця

Поліція розшукує свідків події.
У Новій Каховці неподалік одного із залізничних переїздів сталася трагедія: 19-річний хлопець загинув під потягом. Поліція встановлює всі обставини події.
Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.
Оперативники, які оглянули місце приголи, встановили, що хлопець лежав на коліях, коли на нього наїхав потяг. Поліцейським вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився місцевий 19-річний житель.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження і розшукує свідків події.
Наразі з’ясовуються всі обставини пригоди.
Нагадаємо, поблизу залізничної станції "Одеса-Застава I" на чоловіка наїхав пасажирський потяг, від отриманих травм він помер.
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