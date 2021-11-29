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Лежав на коліях: у Херсонській області потяг розчавив хлопця

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Лежав на коліях: у Херсонській області потяг розчавив хлопця

pixabay.com

Поліція розшукує свідків події. 

У Новій Каховці неподалік одного із залізничних переїздів сталася трагедія: 19-річний хлопець загинув під потягом. Поліція встановлює всі обставини події.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Оперативники, які оглянули місце приголи, встановили, що хлопець лежав на коліях, коли на нього наїхав потяг. Поліцейським вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився місцевий 19-річний житель.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження і розшукує свідків події.

Наразі з’ясовуються всі обставини пригоди. 

Нагадаємо, поблизу залізничної станції "Одеса-Застава I" на чоловіка наїхав пасажирський потяг, від отриманих травм він помер.

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