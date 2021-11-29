В образі зефірки: Анна Добриднєва у рожевій сукні продемонструвала стрункі ноги

Співачка приміряла яскравий лук у новому фотосеті.
Анна Добриднєва знялася у новій цікавій фотосесії авторства Тетяни Бундзіло.
У фотосеті співачка постала у яскравому образі зефірки на салатовому фоні. На ній була рожева пишна і довга сукня з воланами та оголеними плечима.
Вбрання мало високий розріз, який дозволив Анні продемонструвати свої стрункі ноги. Добриднєва також показала татуювання на руках.
Аутфіт зірка доповнила білими туфлями на шпильці, зачіскою, зібраною у високий хвіст, та насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді. Довгий салатовий манікюр завершив ефектний лук Анни.
Нагадаємо, у жовтні Добриднєва випустила кліп на пісню "Под эндорфином", у якому продемонструвала кілька стильних образів.
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