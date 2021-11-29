В образі зефірки: Анна Добриднєва у рожевій сукні продемонструвала стрункі ноги

В образі зефірки: Анна Добриднєва у рожевій сукні продемонструвала стрункі ноги

Співачка приміряла яскравий лук у новому фотосеті.

Анна Добриднєва знялася у новій цікавій фотосесії авторства Тетяни Бундзіло.

У фотосеті співачка постала у яскравому образі зефірки на салатовому фоні. На ній була рожева пишна і довга сукня з воланами та оголеними плечима.

Анна Добриднєва/Фото Тетяни Бундзіло

Вбрання мало високий розріз, який дозволив Анні продемонструвати свої стрункі ноги. Добриднєва також показала татуювання на руках.

Анна Добриднєва/Фото Тетяни Бундзіло

Аутфіт зірка доповнила білими туфлями на шпильці, зачіскою, зібраною у високий хвіст, та насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді. Довгий салатовий манікюр завершив ефектний лук Анни.

Анна Добриднєва/Фото Тетяни Бундзіло

Нагадаємо, у жовтні Добриднєва випустила кліп на пісню "Под эндорфином", у якому продемонструвала кілька стильних образів.

Читайте також: