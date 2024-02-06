Нардепка Безуглая вышла из партии "Слуга народа"

Народная депутат Марьяна Безуглая вышла из партии "Слуга народа". Соответствующее заявление удовлетворила глава партии Елена Шуляк.

Об этом Безуглая сообщила в Facebook 6 февраля.

"Председатель партии Елена Шуляк удовлетворила мое заявление на выход из партии "Слуга народа", – написала депутат.

Безуглая добавила, что была членом Политсовета партии, председателем комитета национальной безопасности и обороны в Политсовете, членом Политсовета Киевской ячейки, а также отвечала за весь Оболонский район и, в частности, за офис партии на Оболони.

"В партии не происходит почти ничего, все сами по себе, и как председатель Елена Шуляк не полировала бы картинку, делу это не поможет. Потому что это – пускать конфетти в лицо, прикрывая пустоту… Все же считаю, "Слуга Народа" – не ужасная партия. Здесь работает много нормальных менеджеров, среди партийцев сотни интересных людей. Можно было бы многое развить. И Шуляк не безнадежна. Но патрия сейчас существует по инерции и без желания руководства развиваться. Это чувствуют и люди в регионах, что не способствует положительной динамике", – написала она.

По мнению Безуглой, в Украине проходящие в парламент партии – это всегда разовые лидерские проекты, прокладки.

"Потом обстоятельства меняются, прокладки перекрашивают под тех же лидеров/спонсоров в другом стиле, и полуфабрикат переживает еще один политический цикл... Тимошенко, Янукович, Порошенко, Яценюк, Садовый, Зеленский, Вакарчук…", – отметила она.

Депутат сообщила, что, несмотря на то, что покидает партию Владимира Зеленского, продолжит его поддерживать.

"Со своей стороны буду и дальше прилагать усилия, чтобы правды и сознательного становилось больше. Президента поддерживаю", — написала Безугла.

Напомним, на заседание Верховной Рады 6 февраля был внесен проект постановления об освобождении Марьяны Безуглой от должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Однако Безуглу так и не уволили с должности в оборонном комитете.