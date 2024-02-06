Безуглую не уволили с должности в оборонном комитете – нардеп

На заседание Верховной Рады 6 февраля был внесен проект постановления об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Однако Безуглую так и не уволили с должности в оборонном комитете.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Для принятия решения не хватило голосов – его поддержали 190 народных депутатов.

"После месяца стыда и блокирования…. Рада снова не перешла к рассмотрению постановления #10391 об освобождении Безуглой от должности заместителя председателя Комитета по обороне….", — уточнил Железняк.

Напомним, в Раду поступило заявление Безуглой о выходе из фракции "Слуга народа".

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