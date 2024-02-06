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Безуглу не звільнили з посади в оборонному комітеті – нардеп

Безуглу не звільнили з посади в оборонному комітеті – нардеп

Народна депутатка Мар'яна Безугла / Фото: Facebook-сторінка Безуглої

Мар'яна Безугла залишається в оборонному комітеті Верховної Ради.

На засідання Верховної Ради 6 лютого було внесено проєкт постанови про звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки. Проте Безуглу так і не звільнили з посади в оборонному комітеті.  

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Для ухвалення рішення не вистачило голосів – його підтримали 190 народних депутатів.

"Після місяцю сорому і блокування…. Рада знову НЕ перейшла до розгляду постанови #10391 про звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету по обороні….", - уточнив Железняк.

Нагадаємо, до Ради надійшла заява Безуглої про вихід із фракції "Слуга народу".

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