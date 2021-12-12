Народные приметы, обряды и обычаи 12 декабря

Если 13 декабря идет снег, то зима будет холодная и морозная. / Pexels

Если днем шел снег, то будет метель целую неделю.

12 декабря верующие и церковь чтят память мученика Парамона и с ним 370 мучеников, мученика Филумена, преподобного Акия Синайского, преподобного Нектария Печерского, в Ближних пещерах, священномученика Авива, епископа Некресского.

12 декабря: церковный праздник

Святой мученик Парамон и с ним 370 мучеников пострадали за веру во Христа в 250 году при императоре Декии, правитель восточных областей Аквиан заточил в темницу 370 христиан, заставляя их отречься от Христа и принести жертву идолам. Узников подвергали пыткам, надеясь из-за мучений и угрожая смертью заставить их отречься от Христа и поклониться языческим божествам. Один из местных жителей, по имени Парамон, видя мучения христиан, открыто разоблачил жестокость правителя и исповедовал свою веру в Единого Истинного Бога, Господа Иисуса Христа. Святому Парамону после самых жестоких пыток отрубили голову, так же были замучены и другие 370 мучеников.

12 декабря: народные традиции

Молодежь вечером собиралась на калитку. Девушки выпекали большой корж, подвязывали его к сволоку, а ребята должны были "проехать на кочерыжке" и откусить кусок. Собравшиеся пытались рассмешить "кочерника" — так называли того, кто "ехал на кочерге". Если он рассмеялся или не сумел насладиться мошонкой, то неудачника обмазывали сажей.

12 декабря: что следует делать

Поздним вечером девушки собирались в отдельную группу для гаданий. Большинство сюжетов подобны тем, которыми пользовались в канун Нового года.

Взяв дома муки, сходились к одной из подружек. Чтобы замесить его, трижды ходили к реке; воду приносили только во рту. Зачерпнув ладонью со дна родничка, смотрели что попало в руки: если камень – будущий муж будет каменщиком, земля – земледельцем, лучина – столяром.

Изготовленные пышки (балабушки) выпекали в печи и клали на скамейку. Хозяйка впускала в дом изголодавшегося пса — чье изделие он съедал в первую очередь, но юноша быстрее выйдет замуж.

В некоторых районах, в частности па Полесье, устраивали своеобразное действо — "сеяли лен". Девушки выбегали на улицу, имитировали сев льна (иногда — конопли) и "волочили ниву" юбками, приказывая: "Святой Андрей, на тебе конопли сей, дай же мне. Боже, знать, с кем их буду брать!".

Весьма оригинальным среди полищуков был обряд, который назывался "исповедь дежи". Вечером, накануне Андрея, каждая хозяйка усердно мыла пикную дежу. Особенно соблюдали этот обычай женщины, у которых были дочери; считалось, если пренебречь обрядом, то им будет трудно рождаться, когда забеременеют. Как известно, пикная дежа выполняла в хозяйстве, кроме производственного назначения, и важную магическую роль: ее держали в самом почетном месте, тщательно мыли, не использовали ни для каких других целей; только на свадьбе она символизировала уют будущей семьи.

Обряд "исповеди дежи" связан с верованием, что в ночь накануне Андрея все дежи сходятся на своеобразную исповедь и ведут разговор о своих хозяйках: как ухаживают за ними, часто моют, или злословят в их присутствии. Вот почему женщины пытались, хоть накануне праздника, угодить пикным кадкам. Помыв, их ставили на чистые скатерти и обвивали хмелем, из которого после, когда впервые выгнали животных в поле, делали пойло и поили, чтобы коровы не боялись грома и не трогали их волки и звери.

12 декабря: украинские народные приметы

Если вода на реке тихая – на ровную зиму, шумит – на вьюги.

Если днем шел снег, то будет метель целую неделю.

Если до этого дня снег не выпал, зима будет теплой, а как появился — длинной и холодной.

12 декабря: что запрещено делать

Нельзя было мести в одном доме разными вениками. Нельзя было также веник под печкой держать – еда испортится.

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