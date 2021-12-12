Народні прикмети, обряди і звичаї 12 грудня

Якщо 13 грудня йде сніг, то зима буде холодною і морозною / Pexels

Якщо вдень йшов сніг, то буде хурделиця цілий тиждень.

12 грудня віряни та церква вшановують пам'ять мученика Парамона i з ним 370 мучеників, мученика Філумена, преподобного Акакiя Синайського, преподобного Нектарiя Печерського, в Ближнiх печерах, священномученика Авива, єпископа Некреського.

12 грудня: церковне свято

Святий мученик Парамон і з ним 370 мучеників постраждали за віру в Христа у 250 році при імператорі Декію, правитель східних областей Аквіан заточив у темницю 370 християн, примушуючи їх відректися від Христа і принести жертву ідолам. В’язнів піддавали катуванням, надіючись через муки і погрожуванням смертю змусити їх відректися від Христа і поклонитися язичницьким божествам. Один з місцевих жителів, на ім’я Парамон, бачачи муки християн, відкрито викрив жорстокість правителя і сповідав свою віру в Єдиного Істинного Бога, Господа Ісуса Христа. Святому Парамону після найжорстокіших катувань відрубали голову, так само було закатовано і інших 370 мучеників.

12 грудня: народні традиції

Молодь увечері збиралася на калиту. Дівчата випікали великий корж, підв'язували його до сволока, а хлопці мали "проїхати на коцюбі" й відкусити шмат. Присутні намагалися розсмішити "коцюбника" — так називали того, хто "їхав на коцюбі". Якщо він розсміявся чи не зумів посмакувати калитою, то невдаху обмащували сажею.

12 грудня: що варто робити

Пізно ввечері дівчата збиралися в окремий гурт для ворожінь. Більшість сюжетів подібні до тих, якими користувалися напередодні Нового року.

Взявши вдома борошна, сходилися до однієї з подружок. Щоб замісити його, тричі ходили до річки; воду приносили лише в роті. Зачерпнувши долонею із дна джерелиці, дивилися, що потрапило до рук: якщо камінець — майбутній чоловік буде мулярем, земля — хліборобом, скіпка — столяром.

Зготовлені пампушки (балабушки) випікали в печі й клали на ослінчик. Господиня впускала до хати зголоднілого пса — чий виріб він з'їдав найперше, та юнка найшвидше вийде заміж.

У деяких районах, зокрема па Поліссі, влаштовували своєрідне дійство — "сіяли льон". Дівчата вибігали на вулицю, імітували сівбу льону (деінде — конопель) і "волочили ниву" спідницями, приказуючи: "Святий Андрію, на тобі конопельки сію, дай же мені. Боже, знати, з ким їх буду брати!".

Досить оригінальним серед поліщуків був обряд, який називався "сповідь діжі". Увечері, напередодні Андрія, кожна господиня ретельно мила пікну діжу. Особливо дотримувалися цього звичаю жінки, в котрих були дочки; вважалося, якщо знехтувати обрядом, то їм буде важко розроджуватися, коли завагітніють. Як відомо, пікна діжа виконувала в господарстві, крім виробничого призначення, і важливу магічну роль: її тримали в найпочеснішому місці, ретельно мили, не використовували для жодних інших цілей; лише на весіллі вона символізувала затишок майбутньої родини.

Обряд "сповіді діжі" пов'язаний з віруванням, що в ніч напередодні Андрія всі діжі сходяться на своєрідну сповідь і ведуть розмову про своїх господинь: як доглядають їх, чи часто миють, чи лихословлять у їх присутності. Ось чому жінки намагалися, хоч би напередодні сцята, догодити пікним діжам. Помивши, їх ставили на чисті скатертини і обвивали хмелем, з якого опісля, коли вперше вигонили тварин у поле, робили пійло і напували, щоб корови не боялися грому та не зачіпали їх вовки і звірі.

12 грудня: українські народні прикмети

Якщо вода на річці тиха — на рівну зиму, шумить — на завірюхи.

Якщо вдень йшов сніг, то буде хурделиця цілий тиждень.

Якщо до цього дня сніг не випав — зима буде теплою, а як з'явився — довгою і холодною.

12 грудня: що заборонено робити

Не можна було мести в одній хаті різними віниками. Не можна було також віник під грубкою тримати – їжа зіпсується.

Читайте також:

Чим себе розважити на вихідних та якою буде погода