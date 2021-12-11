День ангела 12 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 14 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 12 грудня святкують: Анастасія, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Олена, Семен, Степан, Юліан.

Чоловічі іменини

Артем

Артем походить від грецького імені Ареміос і у перекладі означає "неушкоджений" чи "бездоганного здоров'я". Власник імені Артем – це добра, хоробрий, впевнена і спокійна людина. Артем ситуації оцінює об'єктивно. У будь-якому віці ініціативний, активний, завжди намагається стати лідером. Не любить брехні, каже лише правду, за що його недолюблюють оточуючі. Доброзичливий та товариський, але часом може бути жорстким.

Герман

Ім'я Герман має латинське походження і у перекладі має значення "близький" і "рідний". Якщо вважати, що це ім'я має давньогерманське походження, тоді воно перекладається, як "войовничий" або просто "воїн". Герман – сміливий, вольовий і цілеспрямований чоловік. Він притягує до себе людей і має лідерські здібності. Герман чудово розуміє психологію людей і успішно цим користується. Він часто стає керівником досить високого рангу.

Йосип

Ім'я Йосип має давньоєврейське походження, значення цього імені – "збільшення", "прибуток", "Бог так помножить". З Йосипів виростають згодливі, добрі, щиросерді люди, чуйні на будь-яке лихо, завжди готові прийти на допомогу тим, хто бідує. Вони гарні чоловіки й батьки.

Леонід

Ім'я Леонід — це двокореневе ім'я давньогрецького походження і означає воно "нащадок лева" або "подібний до лева". Леонід може знайти спільну мову будь з ким, а його вміння розбиратися в людях нерідко виручає його і допомагає в житті. В роботі Леонід має лідерські якості, що дозволяє з легкістю обіймати керівні посади. Сімейні стосунки Леонід будує з серйозним підходом. Він дуже вимогливий до побутових звичок партнерки, так що майбутня дружина пройде серйозний відбір.

Макар

Макар — це ім'я грецького походження, в перекладі має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Максим

Походження цього імені має римське коріння, а пішло воно від родового імені Maximus. Історики стверджують, що ім'я Максим означає "великий". Максим — це впевнений чоловік, він прагне досягти значного місця в суспільстві і матеріального добробуту. Він комунікабельний і вміє подати себе. В роботі Максим не рветься до особливих висот, але і за маленьку зарплату працювати не буде. Часто його робота пов'язана з його успіхами в точних науках.

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Марк

Існує декілька теорій походження імені Марк. Якщо вважати, що воно походить від латинського слова Marcus, то в перекладі означає "молоток". Молоток символізує силу і стійкість. До того ж, молот у Римі один з видів зброї, який використовуваних в гладіаторських боях. Друга теорія — це походження імені Марк від імені римського бога війни Марса. Значення імені Марк в цьому разі не має точного простого перекладу, а являє собою перенесення епітетів Марса на Марка. Це сила, мужність і войовничість в одній особі. Марку властиві такі риси характеру як егоїзм і самолюбство. Водночас його мужність, сильна воля і прагматизм знаходять корисні життєві застосування.

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Матвій

Матвій – це давньоєврейське ім'я, відоме воно з давніх часів. Буквальний переклад - "подарований Богом". У дорослого Матвія не все складається в житті добре. Через свою скромність вони не виділяються в натовпі. Матвій не любить конфлікти і суперечки. Йому може стати зле, якщо він стає учасником або свідком яких-небудь конфліктів. Матвій – скромний і чесний, якщо його звинувачують у брехні, то він люто буде доводити свою правоту. Від Матвія можна очікувати непередбачуваних вчинків.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Семен

Лінгвісти стверджують, що ім'я Семен походить від стародавнього іудейського імені Симеон і у перекладі має значення "слухає", "почутий Богом". Семен наділений енергійністю, наполегливістю і самолюбством. Енергійність йому властива на початку будь-якого задуманого заходу, а завзятість дозволяє його довести до кінця. Водночас він дуже образливий.

Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан – це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Юліан

Це ім'я має латинське походження і перекладається як "той, хто належить до роду Юліїв". Юліан наділений високою самооцінкою, самолюбством і лідерськими якостями, які допомагають йому домагатися свого. Справжніх друзів у Юліана небагато, оскільки він довіряє лише тим, кого добре знає і вважає чесним і порядним. Він часто пробує свої сили у творчості. Відмінна риса Юліана – прагнення до свободи, він не терпить насильства над своєю особистістю.

Жіночі іменини

Анастасія

З грецької мови ім'я Анастасія означає "повернута до життя". Анастасія суперечлива, схильна до швидкої зміни настроїв і легкої нервозності, має відмінну інтуїцію і аналітичні здібності. Вона дуже сентиментальна і довірлива, проте водночас – сімейно-орієнтована людина. Любить чоловіків із яскраво вираженою мужністю. Вірна і турботлива дружина.

Олена

Однією з теорій вважається походження імені Олена від імені грецького бога Геліоса. Так само вважається, що ім'я Олена перекладається як "сонячне світло" або "сонячний промінь". Олена легко захоплюється якою-небудь справою. Намагається в'язати, шити, вишивати. Характером більше схожа на батька. Замолоду робить враження замкнутої й соромливої, але за більш близького знайомства можна побачити в ній життєрадісну, емоційну натуру з багатою фантазією. У стосунках Олена очікує повної самовіддачі, болісно ставиться до того, що забирає в неї чоловіка, – друзів, роботи, захоплень.

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