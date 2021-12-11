Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою

Боксери зійдуться в ринзі у ніч проти 12 грудня.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) проведе бій із колишнім володарем титулу IBF у легкій вазі Річардом Коммі (30-3, 27 КО).

Поєдинок відбудеться у суботу, 11 грудня, у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк, США) на легендарній арені Медісон Сквер Гарден. За київським часом бій розпочнеться у неділю, 12 грудня, орієнтовно о 06:00.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.