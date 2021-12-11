Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою

Боксери зійдуться в ринзі у ніч проти 12 грудня.
Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) проведе бій із колишнім володарем титулу IBF у легкій вазі Річардом Коммі (30-3, 27 КО).
Поєдинок відбудеться у суботу, 11 грудня, у Нью-Йорку (штат Нью-Йорк, США) на легендарній арені Медісон Сквер Гарден. За київським часом бій розпочнеться у неділю, 12 грудня, орієнтовно о 06:00.
ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.
- Для Ломаченка це буде другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 17 поєдинків у профі (15 перемог та 2 поразки).
- Українець вже вп'яте в кар'єрі виступить на Медісон Сквер Гарден. Раніше він здобув тут чотири перемоги – над Романом Мартінесом, Гільєрмо Рігондо, Хорхе Лінаресом та Хосе Педрасою.
- Коммі 33 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 – нокаутом). Його останній поєдинок відбувся у лютому 2021 року, в якому він нокаутував Джексона Марінеса.