Ломаченко – Комми: онлайн-трансляция боя

Боксеры сойдутся в ринге в ночь на 12 декабря.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой с бывшим обладателем титула IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Поединок состоится в субботу, 11 декабря, в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден. По киевскому времени бой начнется в воскресенье, 12 декабря, ориентировочно в 06:00.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Комми.