Ломаченко – Комми: онлайн-трансляция боя

Боксеры сойдутся в ринге в ночь на 12 декабря.
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой с бывшим обладателем титула IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
Поединок состоится в субботу, 11 декабря, в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден. По киевскому времени бой начнется в воскресенье, 12 декабря, ориентировочно в 06:00.
ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Комми.
- Для Ломаченко это будет второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. В общей сложности украинец провел 17 поединков в профи (15 побед и 2 поражения).
- Украинец уже в пятый раз в карьере выступит на Мэдисон Сквер Гарден. Ранее он одержал четыре победы – над Романом Мартинесом, Гильермо Ригондо, Хорхе Линаресом и Хосе Педрасой.
- Комми 33 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 – нокаутом). Его последний поединок состоялся в феврале 2021, в котором он нокаутировал Джексона Маринеса.