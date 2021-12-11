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Ломаченко – Комми: онлайн-трансляция боя

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Ломаченко – Комми: онлайн-трансляция боя

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Боксеры сойдутся в ринге в ночь на 12 декабря.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой с бывшим обладателем титула IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Поединок состоится в субботу, 11 декабря, в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден. По киевскому времени бой начнется в воскресенье, 12 декабря, ориентировочно в 06:00.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Комми.

  • Для Ломаченко это будет второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. В общей сложности украинец провел 17 поединков в профи (15 побед и 2 поражения).
  • Украинец уже в пятый раз в карьере выступит на Мэдисон Сквер Гарден. Ранее он одержал четыре победы – над Романом Мартинесом, Гильермо Ригондо, Хорхе Линаресом и Хосе Педрасой.
  • Комми 33 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 – нокаутом). Его последний поединок состоялся в феврале 2021, в котором он нокаутировал Джексона Маринеса.
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