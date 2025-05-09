Насирова выпустили под залог: сумма шокирует

Роман Насиров / © УНИАН

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За эксчельника Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова внесли залог.

Об этом сообщила представитель Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии Общественному.

По информации источников Общественного в правоохранительных органах, речь идет именно о Насирове.

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Как сообщали корреспонденты ТСН, в четверг, 24 апреля, Высший антикоррупционный суд принял решение заключить под стражу экспредседателя ГФС Романа Насирова.

Его обвиняют в вероятном получении взятки в размере 722 млн. грн. за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка.

Насиров также добровольно мобилизовался в ВСУ, и поэтому его адвокат подал ходатайство об остановке уголовного производства.

По информации общественной организации «Автомайдан», Насиров должен был служить в инженерно-саперной роте 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, которую неофициально называют «личной бригадой» Сырского.

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Однако Военная служба правопорядка взялась за проверку этого факта, а командир признал приказ о мобилизации Насирова противоправным и отменившим его.

Что известно о Романе Нарисове

С 27 ноября 2014 года по 2 сентября 2015 года Роман Насиров был народным депутатом Украины, попав в парламент по списку партии «Блок Петра Порошенко». В Верховной Раде он возглавлял комитет по налоговой и таможенной политике.

В мае 2015 года Насиров был назначен главой Государственной фискальной службы. Его работа на этом посту неоднократно вызывала критику, в частности, из-за обвинений в коррупционных схемах и давления на бизнесменов и налогоплательщиков.

Насирову пришлось покинуть свой пост после того, как 2 марта 2017 года НАБУ объявило о его задержании по делу «Укргаздобычи». Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой серьезные последствия, а также в служебном подлоге. Это стало концом его карьеры на государственной службе.

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