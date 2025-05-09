- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 2 мин
Насирова выпустили под залог: сумма шокирует
Насирова уже более семи лет преследует НАБУ, обвиняя в ущербе государству на 2 млрд грн.
За эксчельника Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова внесли залог.
Об этом сообщила представитель Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии Общественному.
По информации источников Общественного в правоохранительных органах, речь идет именно о Насирове.
Как сообщали корреспонденты ТСН, в четверг, 24 апреля, Высший антикоррупционный суд принял решение заключить под стражу экспредседателя ГФС Романа Насирова.
Его обвиняют в вероятном получении взятки в размере 722 млн. грн. за возмещение НДС компаниям бизнесмена Олега Бахматюка.
Насиров также добровольно мобилизовался в ВСУ, и поэтому его адвокат подал ходатайство об остановке уголовного производства.
По информации общественной организации «Автомайдан», Насиров должен был служить в инженерно-саперной роте 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, которую неофициально называют «личной бригадой» Сырского.
Однако Военная служба правопорядка взялась за проверку этого факта, а командир признал приказ о мобилизации Насирова противоправным и отменившим его.
Что известно о Романе Нарисове
С 27 ноября 2014 года по 2 сентября 2015 года Роман Насиров был народным депутатом Украины, попав в парламент по списку партии «Блок Петра Порошенко». В Верховной Раде он возглавлял комитет по налоговой и таможенной политике.
В мае 2015 года Насиров был назначен главой Государственной фискальной службы. Его работа на этом посту неоднократно вызывала критику, в частности, из-за обвинений в коррупционных схемах и давления на бизнесменов и налогоплательщиков.
Насирову пришлось покинуть свой пост после того, как 2 марта 2017 года НАБУ объявило о его задержании по делу «Укргаздобычи». Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой серьезные последствия, а также в служебном подлоге. Это стало концом его карьеры на государственной службе.