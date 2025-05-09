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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Насірова випустили під заставу: сума шокує

Насірова вже понад сім років переслідує НАБУ, звинувачуючи у збитках державі на 2 млрд грн.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Роман Насіров

Роман Насіров / © УНІАН

За ексочільника Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис в коментарі Суспільному.

За інформацією джерел Суспільного в правоохоронних органах, йдеться саме про Насірова.

Як повідомляли кореспонденти ТСН, у четвер, 24 квітня, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення взяти під варту ексголову ДФС Романа Насірова.

Його обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Насіров також добровільно мобілізувався до ЗСУ, і через це його адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження.

За інформацією громадської організації «Автомайдан», Насіров мав служити в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ, яку неофіційно називають «особистою бригадою» Сирського.

Однак Військова служба правопорядку взялася з перевірку цього факту, а командир визнав наказ про мобілізацію Насірова протиправним та скасував його.

Що відомо про Романа Нарісова

З 27 листопада 2014 року до 2 вересня 2015 року Роман Насіров був народним депутатом України, потрапивши до парламенту за списком партії «Блок Петра Порошенка». У Верховній Раді він очолював комітет з питань податкової та митної політики.

У травні 2015 року Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби. Його робота на цій посаді неодноразово викликала критику, зокрема через звинувачення у корупційних схемах та тиску на бізнесменів і платників податків.

Насірову довелося залишити свою посаду після того, як 2 березня 2017 року НАБУ оголосило про його затримання у справі «Укргазвидобування». Йому було пред’явлено обвинувачення у зловживанні службовим становищем, що спричинило серйозні наслідки, а також у службовому підробленні. Це стало кінцем його кар’єри на державній службі.

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