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Насірова випустили під заставу: сума шокує
Насірова вже понад сім років переслідує НАБУ, звинувачуючи у збитках державі на 2 млрд грн.
За ексочільника Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу.
Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис в коментарі Суспільному.
За інформацією джерел Суспільного в правоохоронних органах, йдеться саме про Насірова.
Як повідомляли кореспонденти ТСН, у четвер, 24 квітня, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення взяти під варту ексголову ДФС Романа Насірова.
Його обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.
Насіров також добровільно мобілізувався до ЗСУ, і через це його адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження.
За інформацією громадської організації «Автомайдан», Насіров мав служити в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ, яку неофіційно називають «особистою бригадою» Сирського.
Однак Військова служба правопорядку взялася з перевірку цього факту, а командир визнав наказ про мобілізацію Насірова протиправним та скасував його.
Що відомо про Романа Нарісова
З 27 листопада 2014 року до 2 вересня 2015 року Роман Насіров був народним депутатом України, потрапивши до парламенту за списком партії «Блок Петра Порошенка». У Верховній Раді він очолював комітет з питань податкової та митної політики.
У травні 2015 року Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби. Його робота на цій посаді неодноразово викликала критику, зокрема через звинувачення у корупційних схемах та тиску на бізнесменів і платників податків.
Насірову довелося залишити свою посаду після того, як 2 березня 2017 року НАБУ оголосило про його затримання у справі «Укргазвидобування». Йому було пред’явлено обвинувачення у зловживанні службовим становищем, що спричинило серйозні наслідки, а також у службовому підробленні. Це стало кінцем його кар’єри на державній службі.