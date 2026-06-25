Атака на Днепропетровщину

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В ночь на 25 июня Украина была под атакой России. Страна-агрессорка ударила с 8 направлений. В некоторых городах зафиксированы «прилеты». Атака противника продолжается — вражеские беспилотники летают в небе.

Какие города оказались под ударом врага, какие последствия и где продолжается атака — читайте в материале ТСН.ua.

Чем атаковала Россия украинские города

По данным Воздушных сил, противник атаковал Украину с 8 направлений:

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баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым,

а также 90 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными),

«Гербера», «Италмас»,

дронами-имитаторами типа «Пародия».

Откуда летели российские ракеты и БПЛА

В ВС Украины сообщили, что российские цели летели по направлениям:

Курск,

Брянск,

Миллерово,

Шаталово,

Орел,

Приморско-Ахтарск — рф,

Гвардейское — ТОТ АР Крым,

ТОТ Донецк.

Сколько целей сбила ПВО

По предварительным данным официальных источников, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона Украины (ПВО) сбила/подавила 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.



Однако, к сожалению, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 6 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Атака российских дронов продолжается: какие регионы под угрозой

Российская атака продолжается. В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов и баллистики.

По данным Воздушных сил, российские беспилотники двигаются:

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курсом на г.Запорожье с юга.

на юг Херсонщины с ТОТ,

Сумщина: в направлении Кролевца с востока,

БпЛА на Николаев с юга,

Сумщина: на/мимо Хотини южным курсом.

В ПС добавили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, а также существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

КАБы в Сумской области,

КАБ на Донбасс и восток Сумщины.

Удар по Запорожью, Днепропетровской и Полтавской области

Утром 25 июня в Запорожье прогремели мощные взрывы. Областной центр — под ударом российских войск. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о работе сил ПВО. А после 7 утра в городе снова было громко. По данным властей, произошел прилет на АЗС.

Россия атаковала Днепропетровскую и Полтавскую области. Целями врага были склад с коммунальной техникой, колледж и оздоровительный комплекс в Днепропетровской области и промышленное предприятие в Полтавской области.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил, что почти 20 раз враг атаковал пять районов области, применив беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

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На Никопольщине бил по Никополю, Марганецкому и Покровскому общинам. Изуродованные АЗС.

В Зеленодольской громаде Криворожского района повреждена инфраструктура.

В Днепровском районе горел склад с коммунальной техникой. Уничтожены и повреждены с десяток легковых и грузовых автомобилей.

В Павлограде возникло несколько пожаров. Изуродованный колледж, оздоровительный комплекс, общежитие, авто.

На Синельниковщине россияне попали по Васильковской и Дубовиковской общинам. Загорелся дом культуры. Повреждены 12 частных домов и хозяйственная постройка.

А глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич проинформировал, что россияне атаковали одно из промышленных предприятий в Полтавском районе.

«Ночью враг с помощью БПЛА атаковал одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, возникший в результате атаки. К счастью, обошлось без пострадавших», — говорится в его сообщении.

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