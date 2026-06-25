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РФ ударила по Украине с 8 направлений, «прилеты» в нескольких городах: атака до сих пор продолжается — где и летящая
В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов и баллистики.
В ночь на 25 июня Украина была под атакой России. Страна-агрессорка ударила с 8 направлений. В некоторых городах зафиксированы «прилеты». Атака противника продолжается — вражеские беспилотники летают в небе.
Какие города оказались под ударом врага, какие последствия и где продолжается атака — читайте в материале ТСН.ua.
Чем атаковала Россия украинские города
По данным Воздушных сил, противник атаковал Украину с 8 направлений:
баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым,
а также 90 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными),
«Гербера», «Италмас»,
дронами-имитаторами типа «Пародия».
Откуда летели российские ракеты и БПЛА
В ВС Украины сообщили, что российские цели летели по направлениям:
Курск,
Брянск,
Миллерово,
Шаталово,
Орел,
Приморско-Ахтарск — рф,
Гвардейское — ТОТ АР Крым,
ТОТ Донецк.
Сколько целей сбила ПВО
По предварительным данным официальных источников, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона Украины (ПВО) сбила/подавила 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Однако, к сожалению, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 6 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Атака российских дронов продолжается: какие регионы под угрозой
Российская атака продолжается. В ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов и баллистики.
По данным Воздушных сил, российские беспилотники двигаются:
курсом на г.Запорожье с юга.
на юг Херсонщины с ТОТ,
Сумщина: в направлении Кролевца с востока,
БпЛА на Николаев с юга,
Сумщина: на/мимо Хотини южным курсом.
В ПС добавили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, а также существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
КАБы в Сумской области,
КАБ на Донбасс и восток Сумщины.
Удар по Запорожью, Днепропетровской и Полтавской области
Утром 25 июня в Запорожье прогремели мощные взрывы. Областной центр — под ударом российских войск. Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о работе сил ПВО. А после 7 утра в городе снова было громко. По данным властей, произошел прилет на АЗС.
Россия атаковала Днепропетровскую и Полтавскую области. Целями врага были склад с коммунальной техникой, колледж и оздоровительный комплекс в Днепропетровской области и промышленное предприятие в Полтавской области.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа отметил, что почти 20 раз враг атаковал пять районов области, применив беспилотники, артиллерию и авиабомбы.
На Никопольщине бил по Никополю, Марганецкому и Покровскому общинам. Изуродованные АЗС.
В Зеленодольской громаде Криворожского района повреждена инфраструктура.
В Днепровском районе горел склад с коммунальной техникой. Уничтожены и повреждены с десяток легковых и грузовых автомобилей.
В Павлограде возникло несколько пожаров. Изуродованный колледж, оздоровительный комплекс, общежитие, авто.
На Синельниковщине россияне попали по Васильковской и Дубовиковской общинам. Загорелся дом культуры. Повреждены 12 частных домов и хозяйственная постройка.
А глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич проинформировал, что россияне атаковали одно из промышленных предприятий в Полтавском районе.
«Ночью враг с помощью БПЛА атаковал одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, возникший в результате атаки. К счастью, обошлось без пострадавших», — говорится в его сообщении.