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Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Российские военные хотят продвигаться вперед / Фото: Associated Press

Карта боевых действий обновлена.

Аналитики обновили карту боевых действий на фронте.

Об этом пишет Deep State.

В частности, враг продвинулся возле Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки и в Торецке.

Напомним, потери России в войне против Украины на 6 ноября составляют 702,9 тысяч бойцов. Так, за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1250 кафиров.

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