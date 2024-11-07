Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Карта боевых действий обновлена.
Аналитики обновили карту боевых действий на фронте.
Об этом пишет Deep State.
В частности, враг продвинулся возле Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки и в Торецке.
Напомним, потери России в войне против Украины на 6 ноября составляют 702,9 тысяч бойцов. Так, за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1250 кафиров.
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